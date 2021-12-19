حكام مباريات الاثنين في الدوري الممتاز

أعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الغد الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتم استئناف مباريات الدوري العام غدا الإثنين، بعدما توقف منذ 30 نوقمبر الماضي بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب والتي أقيمت في قطر.

واحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في مونديال العرب وحصل على مكافأة مالية قدرها 1.5 دولار.

ومن المقرر أن تقام 5 مباريات غدا في الجولة السابعة للدوري كالتالي:

1 - فاركو أمام المصري البورسعيدي في الثالثة عصرا على ستاد برج العرب، ويدير هذه المباراة الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه الثنائي أحمد الكيال وحسن رمضان حكام مساعدين، فيما يتواجد إبراهيم حمد حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم مصطفى عثمان ويعاونه مصطفى عطية.

2 - في الخامسة والنصف مساء ستقام مباراتين أولهما بين الجونة وإنبي والتي ستقام على ستاد خالد بشارة، ويدير هذه المواجهة محمود ناجي ويعاونه الثنائي هشام طلب وخالد حسام، فيما سيتواجد سيد منير حكما رابعا، ويتولى محمود دسوقي تقنية الفيديو ويعاونه محمد محمود لطفي.

أما المباراة الثانية التي ستقام في الخامسة والنصف مساء بين غزل المحلة والبنك الأهلي على ستاد المحلة، ويديرها الحكم محمد سلامة ويعاونه الثنائي محمود كثير وكريم يونس، فيما يتواجد الحكم الرابع عمرو رمضان، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمود بسيوني ويعاونه علاء صبري.

3 - ويختتم اليوم الكروي بمباراتين في الثامنة مساء حيث يستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة مصر المقاصة وإيسترن كومباني التي سيديرها سيد شعبان ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وعبدالعزيز محسن والحكم الرابع سيكون أحمد ناجي، أما غرفة تقنية الفيديو سيتولاها محمد معروف ويعاونه عاطف حسين.

وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا على ستاد الإسكندرية، ويدير هذه المواجهة الحكم الدولي محمد عادل ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وممدوح مصطفى فيما سيكون الحكم الرابع محمود منصور ويتولى تقنية الفيديو محمد الصباحي ويعاونه محمد عبد العزيز.