زعيم جبهة تيجراي: التدخلات الخارجية فاقمت الأزمة الحالية في إثيوبيا

اتهم زعيم جبهة تيجراي، دبرتسيون جيبري مايكل، اليوم الأحد، تركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بالتسبب في تفاقم الأزمة في إثيوبيا، من خلال توفير المساعدة العسكرية والمالية للحكومة.



وقال "دبرتسيون"، في بيان أذاعه تلفزيون تيجراي إن التدخلات الخارجية فاقمت الأزمة الحالية في إثيوبيا، مضيفًا أن هذه القوات الغازية الأجنبية والمحلية ارتكبت فظائع خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها رئيس الوزراء آبي أحمد ضد شعب تيجراي، على حد قوله.



وكانت مروحيات وطائرات إثيوبية بدون طيار قد قصفت عدة مواقع في أنحاء منطقة تيجراي خلال الأشهر الأخيرة.



ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يحضر فيه أحمد قمة تركيا-إفريقيا الثالثة في اسطنبول، حيث أشاد بالعلاقات التاريخية" بين الدولتين.



والتقى وزير دفاع إثيوبيا أبراهيم بيلاي اليوم بنظيره التركي خلوصي أكار، الذي أطلعه على "نجاح تركيا في التكنولوجيا الدفاعية"، وفقا لشبكة فانا الإخبارية الإثيوبية.



كما أشاد نائب وزير الخارجية الإثيوبي رضوان حسين بتركيا لكونها حليفا حقيقيا وصديقا في وقت مهم، ولكن لم يوضح نوع الدعم الذي تم تقديمه.