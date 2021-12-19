 أسعار الطاقة الأوروبية اليومية ترتفع على نحو قياسي وسط برودة الطقس - بوابة الشروق
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أسعار الطاقة الأوروبية اليومية ترتفع على نحو قياسي وسط برودة الطقس

د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:28 م
ارتفعت أسعار الطاقة اليومية الأوروبية مع توقع انخفاض درجات الحرارة لتصبح أكثر برودة من المعتاد غدا الاثنين، في حين أوقفت فرنسا المزيد من المفاعلات النووية.

وشهد مزيج من الطقس البارد والرياح المنخفضة وانقطاع التيار الكهربائي النووي، إلى جانب أسعار الغاز الطبيعي باهظة الثمن، قفزة في أسعار الطاقة اليومية في إسبانيا إلى رقم قياسي في حين ارتفع ما يعادلها في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ ذروة الأسعار النادرة في عام 2009، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي القياسية بسبعة أمثال ما كانت عليه في بداية العام بسبب عرقلة الإمدادات من روسيا، يستعد التجار لارتفاع الأسعار في أكثر أشهر الشتاء برودة الفترة المقبلة، وفقا لبلومبرج.

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