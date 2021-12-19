ارتفاع حصيلة قتلى إعصار «راي» في الفلبين إلى 99 شخصا

أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن حصيلة قتلى الإعصار "راي"، أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 99 شخصا، فيما وصلت فرق الطوارئ إلى المناطق المنكوبة لتوصيل الطعام والمياه وإمدادات أخرى.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية إن أكثر من 480 ألف شخص شُردوا بسبب الإعصار الذي سوى منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات في الأقاليم الوسطى والجنوبية.

وتم نقل سلع الإغاثة إلى المناطق المتضررة، وفقا للخطوط الجوية المحلية.

كما تم نقل أطباء متطوعين وعمال إنقاذ وفرق إغاثة أخرى.

وقال أرثر ياب حاكم إقليم "بوهول" إن 63 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الإقليم الواقع وسط البلاد، كما لا يزال 10 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وذلك بناء على تقارير من 33 من بين إجمالي 48 بلدة.

وذكر في منشور على صفحته على فيسبوك: "من الواضح للغاية أن مواطنينا عانوا بشدة من حيث المنازل المدمرة والخسائر الزراعية".

ودعا ياب إلى التبرع بمولدات طاقة محمولة لتوزيعها في البلدات من أجل تشغيل محطات إعادة ملء المياه، قائلا: "لا يمكننا الصمود في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة عبر انتظار إصلاح خطوط النقل فقط".

وشهدت مقاطعة جزيرة "ديناجات" سقوط 10 قتلى فيما لا يزال 5 اشخاص في عداد المفقودين، وفقا لجيفري كريسوستومو، المسؤول الإعلامي بالمقاطعة.

وقال لمحطة "دي زد بي بي" الإذاعية "لقد نجا إقليمنا ولكن الدمار في كل مكان"، مضيفا "حوالي ما بين 90% إلى 95% من المقاطعة تضررت بالكامل".