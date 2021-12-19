افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية بإيقاعات إفريقية

افتتحت أمس، الدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، والتي من المقرر استمرار فعالياتها حتى 23 ديسمبر الجاري بتونس.

بداية الحفل كان مع فرقة ايقاعات افريقية قدّمت وصلة من الأغاني الافريقية قبل أن يفسح المجال لباكو، وجهاد الخميري ومحمد الجويني لتقديم عرض موسيقى إلكترونية ليكون مسك ختام حفل الافتتاح مع مجموعة ايتما والمختص في الفن البصري "لورانز ثينارت" حيث قدّموا عرضا موسيقيا نال إعجاب الجمهور الحاضر بمسرح الجهات.

وفي كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو، عبّرت الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بتونس عن أسفها لعدم قدرتها على الحضور في افتتاح الدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية؛ بسبب التزام مهني خارج تونس، معربة في نفس الوقت عن سعادتها بعودة أيام قرطاج الموسيقية بعد تأجيلها بسبب جائحة الكوفيد 19 برؤية جديدة ومتنوعة شكلا ومضمونا، مؤكدة أن هذه الدورة ستمثل فرصة يتعزز فيها التواصل بين المهنيين والفنانين من اجل الإفادة والاستفادة وإثراء التجارب النموذجية والإنتاجات الهادفة من خلال ما ستوفره هذه الأيام من عروض حيّة ورقمية توظّف فيها أحدث التقنيات الصوتية والبصرية، وأيضا من خلال اللقاءات المهنية والمخابر الفنية الخاصّة بالمنتجين الشبّان.

من جهته، تحدّث سامي بن سعيد المدير الفني للدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية في كلمته عن هذه الدورة التي ستكون مغايرة تماما عن سابقاتها من خلال الغاء المسابقات الرسمية والجوائز حيث ستمثل هذه الدورة منصّة لتوزيع الموسيقى وستكون فرصة هامة للقاءات الفنية التي من شانها أن تنتج مشاريع جديدة توزع في العالم، مؤكدا أن العمل سيتواصل بعد المهرجان وهو ما سيسمح للموسيقيين والمحترفين في هذا المجال، بالعمل على تطوير تجربتهم وتصدير أعمالهم خارج حدود تونس، خاصّة أن هذه الجائحة كان لها تأثيرا سلبيا على الموسيقيين والفنانين وأهل الاختصاص الذي اعتبره قطاعا منكوبا وفق تعبيره.

كما شدّد سامي بن سعيد في كلمته على ضرورة العمل على الصناعة الثقافية وبيع المنتوج الموسيقي في العالم لهذا السبب حرصت الهيئة المديرة للمهرجان على توجيه الدعوة لعدد من صنّاع الموسيقى من منتجين وموزعين من تونس والعالم للحضور.