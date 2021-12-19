 ألمانيا: دعوة لتنظيم إضراب جديد في سبعة مراكز شحن تابعة لأمازون - بوابة الشروق
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ألمانيا: دعوة لتنظيم إضراب جديد في سبعة مراكز شحن تابعة لأمازون

(د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:03 م

دعت نقابة فيردي الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، العاملين في سبعة مراكز شحن ألمانية تابعة لشركة أمازون إلى تنظيم إضراب تحذيري جديد.

وأعلنت فيردي اليوم الأحد أن من المنتظر تنظيم الإضراب في المراكز السبعة اعتبارا من بعد منتصف الليل.

وقالت النقابة إن هدفها من الإضراب هو "التعطيل بشكل ملحوظ" لأعمال عيد الميلاد لأكبر شركة تجارة تجزئة عبر الإنترنت في العالم.

يأتي الإضراب التحذيري كرد فعل من النقابة على تصريحات الرئيس الجديد لأمازون، روكو بروينيجر حيث أعلن عن رفضه كسابقه إبرام عقد أجور جماعي مع فيردي بالنسبة للعاملين.

وتبذل فيردي جهودا منذ سنوات من أجل يتم دفع رواتب العاملين تبعا لقواعد تعريفات الأجور المنصوص عليها في عقود الأجور الجماعية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة.

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