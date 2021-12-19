ارتفاع حصيلة حادث «قلعة القفز» في استراليا إلى ستة أشخاص

ذكرت الشرطة الاسترالية اليوم الأحد أن طفلا سادسا توفي، في أعقاب حادث وقع هذا الأسبوع، انفجرت فيه لعبة قفز مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة ، في الهواء، بفعل الرياح القوية في إحدى المدارس بولاية "تاسمانيا" الاسترالية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، دارين هين في بيان "ببالغ الحزن والأسى، أؤكد وفاة صبي/11 عاما/، في المستشفى، بعد ظهر اليوم".

وأصيب تسعة أطفال بجروح خطيرة، في الحادث، الذي طارت فيه لعبة قفز، مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة، وانفجرت في الهواء، في أحد أيام النشاط الخاص بنهاية العام بإحدى المدارس الابتدائية في مدينة ديفونبورت.

وأضاف البيان أن طفلين مازالا في حالة حرجة، في مستشفى "رويال هوبارت"، بينما يتعافى طفل آخر الآن، في المنزل.

وذكر هين أن التحقيق سيستغرق بعض الوقت.

وقال رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون أمس السبت أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 800 ألف دولار استرالي(570 مليون دولار أمريكي)، لتمويل الاستشارات الخاصة بالصدمات النفسية، لهؤلاء المتضررين.