مفوضية الانتخابات الليبية: لا توجد أية مشكلة فنية لإجراء الانتخابات

المجلس الأعلى للدولة يطالب بتأجيل الاقتراع إلى فبراير.. والقوى الوطنية تدعو للتظاهر رفضا لعرقلة المسار الانتخابي

أكد رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الأحد، عدم وجود أية مشاكل فنية في إجراء العملية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر الحالي.

وأفاد السايح في تصريح صحفي تناقلته وسائل إعلام محلية ليبية، بأن المفوضية لا تملك أية مشكلة فنية، مضيفاً أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.

وذكر أن إعلان التأجيل ليس من اختصاص المفوضية، مؤكداً أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع والتأجيل، بحسب تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات متزامنة مع ما توقعه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، حول تأجيل الانتخابات العامة فترة وجيزة، مرجعاً ذلك إلى "صعوبات وعراقيل" واجهت العملية الانتخابية.

إلا أن المتحدث باسم مجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، شدد على أن المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي.

ويطالب المجلس الأعلى للدولة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر حتى فبراير المقبل، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.

من جهتها، طالب تجمع القوى الوطنية في ليبيا بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري.

واستنكرت القوى الوطنية الليبية (تضم أحزابا سياسية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المنضوية تحت شرعيته ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والأعيان والحكماء) خلال اجتماعها في بنغازي: "كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإنهاء صراع الشرعيات"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية.

وشددت القوى الوطنية في ليبيا على "حق الليبيين في تقرير مصيرهم من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة وفق تواريخها المحددة، داعية الليبيين إلى التظاهر والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب الشرعية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وحسب خارطة الطريق المعدة من قبل.