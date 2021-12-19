أعلن اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس، وإعلان حالة الطوارئ القصوى والاستنفار لمواجهة سقوط الأمطار والسيول.

وأوضح إبراهيم أنه سيترأس غرفة عمليات متابعة حالة الطقس، والتنسيق ما بين الجهاز التنفيذى للمحافظة، وكل من شركتي المياه والكهرباء، والحماية المدنية وشرطة المرور ومجالس المدن.

وأشار إلى نشر وحدات كسح وشفط المياه والصرف الصحي، في مناطق تجمعات المياه، ونشر الإعلانات التحذيرية من الاقتراب من أعمدة الإنارة، ومصادر الكهرباء المنزلية خاصة الأطفال، وعدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوى.