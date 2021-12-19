بلباو يعرقل صحوة بيتيس بثلاثية مثيرة بالدوري الإسباني

أوقف أتلتيك بلباو صحوة ضيفه ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحرمه من الاقتراب من صراع المنافسة على صدارة المسابقة، بعدما تغلب عليه 3 / 2 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز غرناطة 4 / 1 على ضيفه ريال مايوركا.

وارتفع رصيد بلباو، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ شهرين تقريبا، إلى 24 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد بيتيس، الذي تعرقلت انتفاضته في البطولة التي شهدت فوزه في مبارياته الأربع الماضية، عند 33 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث.

وتقدم بلباو بهدف مبكر عن طريق إينياكي وليامز في الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما تعادل بيتيس في الدقيقة السادسة عن طريق خوانمي.

وأحرز نبيل فقير الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 52، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما عاد وليامز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 72.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2 / 2 منح أوسكار دي ماركوس النقاط الثلاث لبلباو، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الباسكي في الدقيقة 89.

ويرجع آخر فوز لبلباو في البطولة قبل هذا الانتصار إلى 23 أكتوبر الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على ضيفه فياريال في المرحلة العاشرة للمسابقة.

واستعاد غرناطة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز المؤخرة في المسابقة، عقب فوزه الثمين 4 / 1 على ضيفه ريال مايوركا، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد غرناطة، الذي تعادل مع قادش في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة خلف مايوركا، صاحب المركز الرابع عشر، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة.

وبادر غرناطة بالتسجيل عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 20، لكن سرعان ما أدرك مايوركا التعادل عن طريق داني رودريجيز في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول التعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد مولينا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدفين الثاني والثالث لغرناطة في الدقيقتين 61، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة، فيما اختتم أنطونيو بويرتاس مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأندلسي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع.