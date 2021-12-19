فاوتشي يدعو الأمريكيين لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

دعا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الأمريكيين، اليوم الأحد، لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا، والاستمرار في ارتداء الكمامات، لمحاولة التصدي للوباء، في وقت ترتفع فيه الإصابات بمتحور "أوميكرون" حول العالم.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية: "ينتشر أوميكرون حول العالم بسرعة فائقة".

وحذر الخبير الأمريكي، من السفر لأنه سيساعد على انتقال المتحور الجديد، وسيزيد من خطر الإصابه به، حتى من بين الحاصلين على التطعيم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق"، مشيرة لانتشاره في 89 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.