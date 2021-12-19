محافظ الوادي الجديد: تسهيل مهمة فِرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، دعم أنشطة الحملة، وتسهيل مهمة فرق التطعيم، ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة.

من جانبه، قال أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة، 37 ألفا و293 طفلا في الفئة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأشار إلى أن التطعيم يتم في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة بالمنازل؛ لضمان تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة.