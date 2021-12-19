جوتيرش: انتخابات اللبنانية العام المقبل ستكون المفتاح لنهوض البلاد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وقوف المنظمة الأممية متضامنة مع الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الانتخابات المقررة العام المقبل ستكون المفتاح لنهوض البلاد، داعيا الشعب اللبناني إلى أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا، وذلك في مستهل زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان.

وشدد جوتيرش، على استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، باعتبارها أمر أساسي لاستقرار لبنان، داعيا كل الدول الأعضاء على الاستمرار وزيادة دعمهم.

وعبر عن سعادته بالعودة إلى لبنان، قائلا: "لقد حظيت بلقاء ناجح مع الرئيس عون، كما أعربت عن تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على كرم لبنان في استضافة الكثير من اللاجئين بسبب الصراع في سوريا، لقد أبلغت الرئيس أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني".

وقال جوتيرش: "لا يملك القادة السياسيون في لبنان، عند مشاهدة معاناة الشعب اللبناني، الحق في الانقسام وشل البلد، ويجب أن يكون رئيس الجمهورية رمز هذه الوحدة الضرورية".

وشدد على أن الانتخابات العام المقبل ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد، داعيا لأن يكون للنساء والشباب كل الفرص للعب دورهم الكامل.