التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي اتفقوا على إنشاء صندوق خاص لدعم وإغاثة أفغانستان، فضلا عن تعيين مبعوث خاص للبلاد لمتابعة ملف الدعم الإنساني.

وقال قريشي، في مؤتمر صحافي بختام الاجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لصحيفة دون الباكستانية، اليوم الأحد: "اتفقت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على إنشاء صندوق خاص لمساعدة أفغانستان".

وأشار إلى أن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عيّن الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة، السفير طارق علي بخيت مبعوثا خاصا له في أفغانستان؛ وذلك لمتابعة القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية ولتنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني.

ونقل البيان عن القريشي، قوله: "تم إنشاء صندوق للأمن الغذائي لنقل مساعدات عاجلة إلى الشعب الأفغاني خاصة في فصل الشتاء القارس الذي يعاني فيه كثير من الأفغان من نقص المؤن الأساسية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة".

وعُقد هذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة ممثلي 57 دولة إسلامية، لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وهذا الاجتماع هو أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي بعد نجاحها في إسقاط الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.