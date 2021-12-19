معسكر مغلق للزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري

يدخل اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد الجبل الأخضر، يوم الثلاثاء المقبل، مباراة المقاولون أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة لاستئناف الدوري العام لموسم 2021-2022، بعد توقفه بسبب مشاركة منتخب مصر الأول، في بطولة كأس العرب والتي أقيمت في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى أمس السبت 18 ديسمبر.

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جهازه المعاون ولاعبيه بالانتظام في معسكر مغلق اليوم، عقب نهاية المران الجماعي والذي سيقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

واستغل الزمالك، فترة توقف الدوري العام، لمشاركة المنتخب في مونديال العرب، بخوض عدد من المباريات الودية، أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، حيث فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري العام، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر الأهلي، بـ 18 نقطة.