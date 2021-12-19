احتفل مجمع اللغة العربية، اليوم السبت، باليوم العالمي للغة الضاد، باستضاف فرقة موسيقية وفنانين من دار الأوبرا المصرية لإحياء اليوم العالمية للغة العربية.

وكرم الدكتور صلاح فضل، رئيس المجمع، مساء يوم السبت، بعض نائبات البرلمان المشرفات على إصدار قانون "حماية اللغة العربية" المنتظر اقراره من البرلمان، بالإضافة لبعض الإقامات الإعلامية، حيث سلم درع المجمع لكل من النائبة البرلمانية نشوة الديب، والنائبة البرلمانية سلاف درويش، والنائبة منى عمر، والأستاذ محمود العزالي كبير المراسلين التليفزيون المصري، والأستاذ حازم طه كبير مذيعي البرنامج العام في الإذاعة المصرية.

وقدم الناقد الفني بالمعهد العالي للموسيقى العربية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن قصيدة "الرضا والنور" لأم كلثوم، فيما قدمت الفنانة آية عبد الله، مطربة دار الأوبرا المصرية، أغنيتان لأم كلثوم، وأدى الفنان سعيد عثمان المطرب بدار الأوبرا المصرية قصيدة "سحر عينيك" للشاعر الراحل فاروق شوشة، حيث تم اختيار الأغنية خلال الاحتفالية باعتباره من أبناء مجمع اللغة العربية.

وقال الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إن اللغة العربية ليست تراثا قديما بل حياة معاصرة تتجدد، بالإضافة إليها وإيجاد سبل للتوسع ومواكبة الحياة المعاصرة، بحيث لا تتخلف عن اللغة، ولدينا من العلماء من يبزلون الجهود لتطوير اللغة والاستفادة منها في الحفاظ على التراث وتطويره.

وعبرت المذيعة قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، عن سعادتها بتكريمها كونها أول إعلامية تعتلي المنيرة وتلقي كلمة داخل مجمع اللغة العربية.

وأضافت : "دائما كانت اللغة العربية هي الأم، وحاوية للعلوم العالمية في مراحل متعددة، كالعلوم العربية التي جاء بها الفلاسفة والعلماء العرب، كلن دائما لها الفضل الكبير في تعليم العالم".

وتابعت: "الإعلام واجه تحديات كثيرة في مراحل مختلفة، ونعاني من إسفاف لا يجب أن ينسب لكل الإعلام المصري، وقليل أن نجد برنامجا يتحدث باللغة العربية بسبب كفاءة المذيعين أو اتجاه البرامج، لكن أرى أن العامية المصرية تبقى متفردة باللغة العربية أكثر من عامية بعض الدول العربية، لأنها لم يدخل عليها الكثير من لغات الثقافات الأخرى، مثل الفارسية وغيرها".

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق وعضو مجمع اللغة العربية، إن لكل أمة من الأمم ثقافتها الخاصة التي تعبر عن خصوصيتها، وتبرز حضارتها، لافتا إلى أن العالم العربي بحاجة ماسة لمن يذكره بأهم المعالم الرئيسية لثقافته العربية الإسلامية الممثلة في الدين الإسلامي واللسان العربي والرصيد الحضاري، وبهذا يتكون جوهر ثقافته وتعلو حضارتها.

وأضاف فؤاد: "عزل اللغة العربية عن حركة العلوم المجددة يقتلها ويعلي من شأن غيرها ويعلي من فجوة تخلفها، ولا شك أن السعي الحثيث لإدخال اللغة في الحوسبة يندرج تحت المسؤولية الأمنية والأخلاقية؛ لأنها تحمي الأمة من الانغماس في التخلف الذي انغمست به فترة طويلة، وبالتالي يجب إعداد معجم للعلوم والتقنيات المعاصرة ليزيد اللغة بالمصطلحات العلمية الجديدة.