رئيس مجلس الدولة يصطحب 180 قاضيا وقاضية لزيارة المشروعات التنموية بقناة السويس

توجه المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم رقفقة 180 قاضي وقاضية من أعضاء مجلس الدولة، رفقة 180 قاضي وقاضية من أعضاء مجلس الدولة، إلى محافظة الإسماعيلية، لزيارة وتفقد المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بمنطقة محور قناة السويس.

واستقل القضاة المشاركين في الزيارة وعلى رأسهم رئيس مجلس الدولة، عدد 4 أتوبيسات تحركت جميعها في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام مقر مجلس الدولة بالدقي، متجهين إلى هيئة قناة السويس.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سبق له التأكيد على ما تشهده مشروعات قناة السويس من طفرة تنموية غير مسبوقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز مساهمتها الفعالة في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.

وأوضح ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من المزايا الملاحية منها زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، فضلا عن تقليل زمن العبور والانتظار وزيادة عامل الأمان الملاحي مما يحقق وفورات كثيرة للعملاء من الخطوط الملاحية.

وأشار إلى ما تحظى به قناة السويس ومنشآتها الرئيسية من تأمين كامل بواسطة القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، وإلى اكتمال منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال الإرشاد البحري والخدمات الملاحية.