بنك كويتي يعلن الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من بنوك آسيوية

أعلن بنك "بوبيان" الكويتي أنه حصل على تمويل مرابحة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من البنوك الآسيوية.

وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة الكويتية نشر اليوم الأحد، أنه تلقى التمويل بسعر عائد مرابحة 90 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأمريكي.

واضاف أنه جرى ترتيب هذه التسهيلات من قبل ميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي، كمنسقين ومفوضين رئيسيين لترتيب التمويل، في حين كان بنك ماي ماليزيا وبنك إسلام بروناي دار السلام المرتبين الرئيسيين للتمويل.

ولفت بوبيان إلى أن "تمويل المرابحة سيعزز متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة".