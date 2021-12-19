التحالف العربي: تنفيذ 19 عملية أمنية ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 19 عملية أمنية استهدفت ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدا تدمير 14 آلية عسكرية وتكبيد الميليشيا خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.

على صعيد متصل، تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات الميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وأعلن التحالف أمس تنفيذ 19 عملية أمنية في مأرب والجوف ضد ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.