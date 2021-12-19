قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز تماما لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن دوافع الجهاز الفني واللاعبين قوية في الفوز بالبطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأوضح أن مواجهة الرجاء لن تكون سهلة، في ظل ما تتمتع به مباريات فرق شمال إفريقيا من قوة وندية شديدة، وأن الجهاز الفني للأهلي يتعامل مع المنافس باحترام وتركيز كبيرين، خاصة أن التفاصيل الصغيرة يكون لها دور في حسم البطولات.

وأضاف: «الالتزام الخططي والتركيز الشديد أمر مهم للغاية عندما تخوض بطولة من مباراة واحدة، ونحن في الأهلي تعودنا على مثل هذه الأجواء والفريق يضم عناصر مميزة تملك الخبرات اللازمة للتعامل مع المباريات الكبيرة».

وأكمل: «بطولة السوبر الإفريقي مهمة لنا ولجماهيرنا وبالتأكيد ندخل كل بطولة أو مباراة لا نبحث عن شيء سوى الفوز فقط؛ لأن المركز الثاني مثل الأخير، ونحن نقدر جيدا رغبة جماهير الأهلي في الفوز بالألقاب، ونجتهد من أجل إسعادهم.. والفوز بالبطولات القارية مهم لنا؛ من أجل استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا في العالم».

وأشار الشناوي إلى أنه جاهز تماما للمباريات وأنه يقدر اهتمام الجماهير بالاطمئنان على حالته، مؤكداً أنه من الوارد أن يتحامل على نفسه لكن من المستحيل أن يشارك في التدريبات أو المباريات مصابا، وأنه دائما يضع مصلحة المنتخب الوطني والنادي الأهلي فوق كل اعتبار.

وأضاف الشناوي أن الجهاز الفني استقبل اللاعبين الدوليين بحفاوة كبيرة، في إطار الروح الطيبة التي يتعامل بها الجميع، وأن اللاعبين أغلقوا صفحة المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما استفاد الجميع منها بشكل فني كبير.

واستبعد أن يكون الفريق قد تأثر بفترة التوقف الطويلة لبطولة الدوري، مؤكداً أن الدوليين استفادوا من الاحتكاك القوي في بطولة كأس العرب، كما أن الفريق خاض مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش وسموحة لتجهيز الجميع، فيما أكد أن خوض مباراة السوبر بالصفقات الجديدة يمنح الفريق دعما كبيرا بعد انسجام الجميع مع طريقة اللعب خلال الفترة الماضية.

وألمح إلى أن جمهور الأهلي هو المحرك الأساسي للفوز بكل البطولات وتحقيق الإنجازات، وأنه دائما السند في الشدائد قبل الانتصارات، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب، واستمرار نجاحات الفريق.