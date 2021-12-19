مدينة السلام يفتتح الدورة 14 من أيام عنابة للفيلم القصير بالجزائر

افتتحت فعاليات أيام عنابة للفيلم القصير في طبعتها الـ14، أمس السبت بالجزائر، بعرض فيلم وثائقي قصير بعنوان "مدينة السلام" للمخرج الشاب زكريا عليوات، من ولاية عنابة.

وتناول الفيلم الوثائقي "مدينة السلام" في 20 دقيقة تاريخ بونة العريق التي احتضنت العديد من الحضارات وتحولت عبر التاريخ إلى مدينة مضيافة، ويروي صاحب الفيلم زكريا عليوات من خلال شريطه السينمائي الوثائقي القصير محطات عنابة عبر التاريخ انطلاقا من الموقع الأثري هيبون وآثار المدينة الرومانية مرورا بالمدينة القديمة.

وركز المخرج على الآثار التاريخية الرومانية وأوجه العمارة الإسلامية، وكذا التقاليد المتوارثة من خلال تصوير تظاهرات حية شهدتها المدينة القديمة على غرار أحياء الحضرة العنابية.

ويعرض في الطبعة ال14 لتظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير 20 فيلما، تمثل 10 ولايات من مختلف جهات الجزائر تتنافس على جوائز الفيلم الروائي القصير والفيلم الغنائي القصير أو الفيديو كليب إلى جانب الفيلم الإشهاري القصير.

تتباين مدة العروض السينمائية القصيرة المشاركة ما بين دقيقتين إلى 20 دقيقة من العرض، وتعالج في معظمها موضوعات اجتماعية، بالإضافة إلى أفلام من نسج الخيال العلمى.