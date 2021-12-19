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أعداد جريدة الشروق
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نائب الرئيس اليمني: مرجعيات الحل الثلاث تؤسس لسلام دائم وشامل

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:37 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:37 م

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، موقف الشرعية اليمنية الثابت من السلام وتعاطيها الإيجابي مع مبادرات الأشقاء وجهود الأمم المتحدة.

وقال نائب الرئيس اليمني، في تصريحات خلال استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد، إن مرجعيات الحل الثلاث والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار رقم 2216، تؤسس لسلام دائم وشامل، متى ما تخلت المليشيات الحوثية عن نهجها الإرهابي وانحازت لخيار السلام.

وعبر صالح خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الروسي في إطار دعم بلاده للشرعية وجهود إحلال السلام.

من جانبه، أكد سفير روسيا استمرار بلاده في دعم جهود إحلال السلام وحرصها على أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن أبنائه.

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