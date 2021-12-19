استشاري يوضح موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال

قال الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، إن موانع حصول الأطفال على تطعيم شلل الأطفال تشمل التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة، أو الإصابة بنزلة معوية يصاحبها إسهال وقيء، لافتًا إلى أن الأم تتوجه بالابن أو الابنة إلى المركز الصحي بعد زوال تلك الأعراض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن إصابة الطفل بالرشح أو سيلان الأنف لا يمنع الحصول على تطعيم شلل الأطفال، قائلًا إن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين يوم إلى 5 أعوام.



وأشار إلى أن الطفل الذي بلغ 5 أعوام يحصل على تطعيم شلل الأطفال؛ لأن تلك الفئة أكثر عرضة للإصابة بالمرض، مشددًا على أهمية الحصول على التطعيم للتخلص من أي بؤرة لشلل الأطفال في مصر وتمتع الأطفال بصحة جيدة.



ولفت استشاري طب الاطفال إلى أهمية حرص الأم على التأكد من ابتلاع الطفل لنقطتي التطعيم، والمطالبة بإعادة التطعيم مرة أخرى إذا لم تنجح العملية، نافيًا وجود مشكلة حال زيادة الجرعة المخصصة للطفل بمعدل نقطة أو نقطتين.



ونصح الأمهات بالاستجابة للحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة للقضاء على مرض شلل الأطفال في مصر بصورة نهائية، محذرًا من أن المرض خطير يصيب أعصاب الأطفال ويؤدي إلى شلل وعاهة مستدمية.



وأطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، من مركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر؛ حرصا على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال ضد المرض.