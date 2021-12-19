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الأمن السوداني يفرق مظاهرات في الخرطوم

وكالات
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:33 م
فرقت قوات الأمن السوداني، آلاف المتظاهرين من أمام القصر الرئاسي، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وبدأ المتظاهرين في مغادرة محيط القصر الرئاسي وسط حالة من الكر والفر مع قوات الأمن السوداني في الشوارع والمناطق المجاورة.

وبحسب الشهود فإن مجموعة من متظاهرين ظلت ثابتة بجوار القصر رغم كثافة الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية والهراوات التي استخدمتها القوات الأمنية.

وفي وقت سابق الأحد، وصل آلاف المحتجين إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ضمن المواكب السلمية التي يشهدها السودان اليوم الأحد، بعد دعوات للخروج وإحياء الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان.

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