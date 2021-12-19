قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات بالتجمع الأول، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم دائرة القسم، يفيد بإكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وباستمرار التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب " الخلع "، وأقرا بإرتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية "، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "مصر القديمة – الجمالية".

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة العامة.