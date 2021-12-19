 هولندا تسجل 14 ألفا و704 إصابات جديدة و50 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 14 ألفا و704 إصابات جديدة و50 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:26 ص

سجلت هولندا 14 ألفا و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 50 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و9 آلاف و146 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و881 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أنه تم إعطاء 25 مليونا و750 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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