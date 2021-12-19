الجزائر: تعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين عودة بطل كأس العرب

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، اتخاذ إجراءات أمنية تعزيزية في عدد من الطرق، تأمينا لعودة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بعد تتويجه بطلا لكأس العرب.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية بغية تسهيل تنقل موكب المنتخب، انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي إلى العاصمة، داعية كافة سائقي المركبات إلى تجنب الطريق المؤدي إلى وسط الجزائر ابتداء من الساعة السابعة مساء تفاديا لعرقلة السير المروري.

ودعت المديرية أيضا المواطنين إلى تفادي المظاهر السلبية أثناء الاحتفالات على غرار المناورات الخطيرة أثناء القيادة واستخدام الألعاب النارية، بهدف ضمان استكمال فرحة التتويج.