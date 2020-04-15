الأمين العام للأمم المتحدة يصل بيروت في زيارة تضامنية تستمر 4 أيام

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى لبنان اليوم في مستهل زيارة رسمية للبلاد تستمر لمدة 4 أيام، حيث كان في استقباله وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب والمنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة بلبنان - في بيان اليوم الأحد - أن الزيارة تهدف إلى إعلان تضامن المنظمة الأممية مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، حيث يعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة وبعثتها السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي للبنان وشعبه.

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني ، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة يقف دقيقة صمت غدا الاثنين في ميناء بيروت تكريما لأرواح ضحايا انفجار الميناء.

وأوضح أن الأمين العام سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل، والقيام بجولة على الخط الأزرق، ومن المقرر أن يغادر بيروت في 22 ديسمبر الجاري.