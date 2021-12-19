استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخير



ففي أوروبا، سجلت سلطات الصحة البريطانية 125 حالة وفاة، و90 ألفا و418 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 147 ألفا و173 شخص، بينما بلغ إجمالي من ذُكر "كوفيد-19" كأحد أسباب وفاتهم في شهادات الوفاة 170 ألفا و911 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم 11 مليون و279 ألفا و428 إصابة.



ورصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 86 حالة وفاة، و58 ألفا و536 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 121 ألفا و419 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و577 ألفا و376 إصابة.



وفي إيطاليا، أبلغت وزارة الصحة عن وفاة 123 شخص، وإصابة 28 ألفا و64 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا إلى 135 ألفا و544 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية 5 ملايين و364 ألفا و852 إصابة.



وسجل المعهد الوطني الهولندي للأمراض المعدية 50 حالة وفاة، و14 ألفا و742 إصابة على مدى اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و420 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى مليوني و966 ألفا و744 إصابة.



في ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 36 حالة وفاة، 7 آلاف 994 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 108 آلاف و 642 حالة والإصابات إلى 6 ملايين و 765 ألفا و 587 حالة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 7333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 651 ألفًا و 514 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5835 حالة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 5345 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 31 ألفًا و 239 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 19 ألفًا و 799 حالة عقب تسجيل 63 حالة وفاة جديدة على مدار أمس



وفي البرتغال سجّلت السلطات الصحية 5 آلاف و 62 إصابة خلال اليوم الأخير، و12 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى مليون و 220 ألفا و 836 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 18 ألفا و 753 إصابة.



وفي كرواتيا سجّلت السلطات الصحية 3 آلاف و 487 إصابة خلال اليوم الأخير، و 51 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 673 ألفا و 427 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 11 ألفا و 930 إصابة.



وفي صربيا، سجلت السلطات 1015 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 281 ألفًا و 659 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و 364 حالة عقب تسجيل 28 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وأعلنت وزارة الصحة في قبرص تسجيل حالتي وفاة، و508 إصابات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 619 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 144 ألفا و713 إصابة.



وفي الجبل الأسود سجّلت السلطات الصحية 163 إصابة خلال اليوم الأخير، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 160 ألفا و 818 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2373 إصابة.



وفي أسيا،ففي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 582 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 609 آلاف و 397 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8 آلاف و 182 عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 271 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفًا و 655 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 810 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة فقط على مدار أمس.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 386 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وإفريقياً،أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إضافة 48 حالة وفاة، و16 ألفا و80 إصابة جديدة إلى حصيلة ضحايا الجائحة في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90 ألفا و345 حالة وفاة، و3 ملايين و292 ألفا و609 إصابات.



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 2169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 262 ألفًا و 335 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5353 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة على مدار أمس.



أما في الأمريكتين،ففي تشيلي،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1415 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 790 ألفا و 524 حالة، وسجلت 28 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 840.



ورصد المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل 153 حالة وفاة، و3 آلاف و323 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 617 ألفا و754 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و212 ألفا و343 إصابة.



وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 378 ألفا و 804 إصابات، واستقر عدد الوفيات عند 10 آلاف و 428 لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة.



وفي كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 77 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 964 ألفًا و 35 شخصًا، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 8314 حالة.