ضبط 3 أشخاص بتهمة قتل آخر في الجيزة: كان عايز يسرق أجزاء من أوتوبيس

كشف قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة شخص مجهول وبه جروح وكدمات متفرقة بالجسم في الجيزة.

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم في دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا أنهم لاحظوا قيام المجنى عليه، حال شروعه فى سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم، وتعديهم عليه بالضرب باستخدام (عصا خشبية - سنجة - واير) حتى فارق الحياة، وقاموا بنقله بسيارة ملاكى (خاصة بأحدهم)، وإلقائه بمكان العثور وأرشدوا عن السيارة والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.