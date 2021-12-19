بؤرة تفشي فيروس كورونا في جنوب أفريقيا تنتقل إلى إقليم آخر

أظهر العدد الأحدث من إصابات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا أن بؤرة التفشي الأخير، الناجمة عن المتحور أوميكرون، قد تكون قد وصلت إلى ذروتها.



وسجل إقليم جاوتنج، الذي تم اكتشاف أول حالات الإصابة بالمتحور الجديد به، 3582 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وشكل هذا تراجعا من العدد المسجل في الأسبوع الماضي والذي بلغ 7488 ، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.



وجرى تسجيل العدد الأكبر من الإصابات والبالغ 4135 في إقليم "كوازولو-ناتال" بشرق البلاد ، الذي توجد به وجهات سياحية ساحلية شهيرة، مقارنة بـ2974 إصابة في الأسبوع الماضي.



وعلى الرغم من أن البلاد تمر خلال المرحلة الرابعة وأن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، أبقت الحكومة على القيود في أدنى مستوياتها.