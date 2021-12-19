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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: خطر كورونا قائم.. ولا توصيات بشأن تخفيف القيود

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:06 ص

أكدت وزارة الصحة العراقية، أن خطر فيروس "كورونا" مازال قائماً في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي توصيات بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء.

وقال مدير الصحة العامة في العراق رياض الحلفي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد - "إن الانخفاض المستمر بإصابات كورونا لا يدل على نهاية الجائحة وعودة الحياة الطبيعية"، موضحا أن أغلب الدول تعاني من ارتفاع معدل الإصابات والعراق ليس في منأى عن عودة ارتفاعها.

وأضاف الحلفي، أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار أو تعديل للتوصيات المتبعة بشأن الجائحة، مشيراً إلى أن العراق لا يزال في خطر من ارتفاع الإصابات ودخول الموجة الرابعة.

وفي انخفاض كبير جداً لم تشهده البلاد منذ عدة أشهر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، تسجيل 9 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".


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