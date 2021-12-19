ضم عضو جديد لمجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3494 لسنة 20210 بضم اللواء هانيبال موسى أبو المجد، إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني) بدلا من اللواء محمد رمضان صوفي، للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس.

واستند القرار إلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، كما استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة الصندوق، وبناء على عرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.