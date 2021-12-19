تحرير محاضر ضد المخابز المخالفة بقرى مركز الخارجة في الوادي الجديد

أكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أنه تم شن حملة بمخابز بعض القرى بمركز الخارجة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لحماية المستهلك، وذلك بهدف ضبط الأسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وقال السيد، إن الحملة شملت مخابز قري ناصر الثورة، وبولاق، وصنعاء، والجزائر، وعدد من المخابز بمدينة الخارجة.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين مثل إنتاج خبز ناقص الوزن، انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات ببعض وعدم حمل شهادات صحية، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأشار إلى استمرار الحملات التموينية على مستوى المراكز لضمان توافر المنتجات بكميات وأصناف تتناسب مع أذواق وإمكانات المواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



