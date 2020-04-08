 مدينة نويبع تعلن أسماء المستحقين لقطع الأراضي في تقسيم الشباب - بوابة الشروق
الأحد 19 ديسمبر 2021 8:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

مدينة نويبع تعلن أسماء المستحقين لقطع الأراضي في تقسيم الشباب

رضا الحصري
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 7:54 م

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أسماء المستحقين لقطع الأراضي الخاصة بتقسيم أرض الشباب.

وقال اللواء محمد شعراوي، رئيس المدينة، إن إجمالي عدد المستحقين لقطع الأراضي بلغ 112 مواطنًا، بتقسيم الأراضي التي جرى تخصيصها للشباب أمام مركز شباب المزينة.

وطالب رئيس المدينة المواطنين المستحقين لتلك الأراضي بسرعة التوجه للشهر العقاري لعمل إقرار بعدم حمل جنسية أخرى، وتسليمه لمجلس مدينة نويبع، تمهيدًا لاستلام قطعة الأرض الخاصة بكل واحد، وتحديد موقعها ورقمها.

وأشار إلى الالتزام من قبل المستحقين لتلك الأراضي بالتصميمات الهندسية الخاصة بالبناء، والالتزام أيضًا بشكل الوجهات وتوحيدها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرصًا على الشكل الحضاري للمدينة.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك