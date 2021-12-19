مصطفى الفقي يناقش كتابه «الرواية رحلة الزمان والمكان»

أقيم حفل توقيع ومناقشة كتاب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية "الرواية رحلة الزمان والمكان" وذلك بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

قدم الندوة الكتاب الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس الجمعية التاريخية، وناقش الكتاب الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور جمال شقرة مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.

جاء ذلك الدكتور "أحمد رجب" عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والمستشار "فادي الحبشي" المستشار القانوني لمكتبة الإسكندرية، والدكتور "سامح فوزي" الكاتب الصحفي و كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية .

وقال الدكتور "مصطفى الفقي" سلكت في المذكرات اتجاها جديدا ومختلفا عن تمجيد الذات حتى أكون صادقا أمام ضميري، وآثرت أن أكون صادقا لا انحاز ولا أتحدث بادعاء كاذب، واعتمدت على طريقة أعطى القارئ نبذات صغيرة عن الموضوعات ولا أفرض رأيا على القارئ.

وأضاف" الفقي" لم يختلف أحد مع ما جاء في الكتاب أو ما جاء في برنامج الفرص الضائعة.

ويقدم الدكتور مصطفى الفقي في كتابه ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ مصر المعاصر، ليزيح الستار عن عديد الكواليس الهامة وليعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهدًا عليها تارة وشريكًا في صنعها مرات.

عشرون فصلًا، تشمل مقدمةً وخاتمةً بالخُلاصات والدروس المستفادة، يسرد فيها الفقي مسيرته بحسٍ روائي ممتع، يجعل من مفردة "الرواية"، التي اختارها عنوانًا لحياته، مفردةً في مكانها، يسرد الفقي ما يتجاوز الخمسة وسبعين سنة من حياته وحياة مصر دون أن يغفل أي تفصيلة مهمة أو يغض الطرف عن لحظة شائكة أو يشيح بوجهه عن واقعةٍ إشكالية، ما يجعلنا أمام سيرة بمثابة وثيقة تاريخية حقيقية مدعومةً بصور نادرة تمثل "ألبوم" حياته من السنوات المبكرة إلى اليوم.