كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في سوهاج، بعد إبلاغ شقيقه بتغيبه منذ أيام، حيث عثر على جثته داخل "جوال" ملقاة في النيل.

وتلقى مركز شرطة المراغة، بلاغا من شخص بتغيب شقيقه العامل، وأن هناك خلافات بينه وبين زوجته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابه.

تحريات الأمن أكدت أن وراء غيابه 4 أشخاص، من بينهم شقيقتان وتم ضبطهم، واعترفوا بالجريمة، حيث أكدت إحدى المتهمات أن القتيل ابتز شقيقتها ماديا وهددها فاتفقتا مع المتهمين الآخرين على التخلص منه، وقامت إحداهما باستدراجه، ومن ثم توثيقه والتعدي عليه بمقص حديدي حتى فارق الحياة.

فيما فصل أحد المتهمين رأسه عن جسده ببسكين ووضعه داخل "جوال" وألقوه في النيل، وعثرت قوات الإنقاذ النهري على كيس بلاستيكي داخله رأس القتيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.