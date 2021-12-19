ألمانيا: استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا وتسجيل نحو 30 ألف حالة جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 315.4، فيما كان يبلغ أمس 321.8، وكان يبلغ قبل أسبوع 390.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 29 ألفا و348 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 180 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 32 ألفا و646 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 132 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 6 ملايين و793 ألفا و536 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و753 ألفا و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 108 آلاف و233 شخصا.