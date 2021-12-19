4 قتلى و 8 جرحي إثر انهيار جسر في وسط الصين

أفادت مصادر محلية صينية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون إثر انهيار جسر منحدر في مدينة أتشو بمقاطعة هوبي بوسط الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، عن المصادر القول إن الحادث وقع مساء أمس، وأن جزءا من الجسر المنحدر الممتد عبر طريق سريع انهار، وسقطت ثلاث شاحنات كانت على الجسر وتحطمت سيارة تحت الجسر المنهار الذي كان يحمله عمود واحد، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الطريق السريع.

وكان هناك عدد غير معلوم من الأشخاص يعملون على الجسر عندما وقع الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.