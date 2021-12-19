محافظ المنيا يعتمد جدول امتحانات الترم الأول لسنوات النقل الثانوية

اعتمد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت مديرية التعليم بالمنيا إن اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تبدأ في الفترة بين السبت ٢٢/ ١/ ٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/ ٢/ ٢٠٢٢، حيث تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي العام، ففي الفترة بين الأحد ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢ إلى الخميس ٣/ ٢/ ٢٠٢٢، تتم الاختبارات مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.