شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الأحد انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة العظمي بها إلى3 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة في الانخفاض خلال الساعات المقبلة طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة بشكل عام ومدينة سانت كاترين بشكل خاص، من خلال التنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها، والتنسيق مع مديرية الطرق ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة بمواقع إحداثيات السيول.



وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق" اليوم، إنه جرى تركيب إنذار مبكر للسيول بمنطقة وادي وتير، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث بالقناطر الخيرية ، وهذا الجهاز يضم 9 أجهزة تقوم بإعطاء إنذار للمحافظة بوقوع السيل قبل حدوثه بنحو 24 ساعة وتساعد أيضًا على قياس شدة السيول.

وأكد أنه جري التنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها، والتنسيق مع مديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة بمناطق إحداثيات السيول.

ومن جانبه قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن درجة الحرارة تواصل الانخفاض منذ مساء اليوم حتى بلغت الآن 3 درجات مئوية، وساد الصقيع كافة أرجاء المدينة، مؤكدًا أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة.



وأكد رئيس المدينة أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بكافة الإدارات، وجاهزية المعدات لمواجهة أي عواصف ثلجية قد تحدث، إضافة إلى زيادة مخزون المدينة من المواد الغذائية، والبترولية، ومحولات كهربائية للاستعانة بها عند حدوث أي أعطال في الكهرباء، والتواصل على مدار الساعة بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.



وأوضح أنه على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، يوجد إقبال شديد من قبل السائحين خاصة السياحة الداخلية على ، لمشاهدة تساقط الثلوج، والاستمتاع بتحول المدينة الجبلية إلى مدينة بيضاء.