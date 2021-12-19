 البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

سارة حمزة
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:29 ص

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 14.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.


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