إيران تشرع في تركيب كاميرات مراقبة بمنشأة كرج النووية

أعلنت إيران أنها بدأت، اليوم الأحد الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في أحد المراكز النووية.



وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 يونيو الماضي بسبب عملية "تخريب".



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن طهران بدأت الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب طهران.



وأشار كمالوندي إلى الشروط الثلاثة التي قدمتها طهران لإعادة تنصيب الكاميرات في المنشأة، وهي "إجراء تقييم أمني حول أبعاد التخريب" و"إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها"، وفق ما نقلت عنه وكالة "أرنا" الإيرانية" بالعربية.



وكان رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قال مؤخرا، إن ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران "غريب جدا".



وأعرب جروسي عن قلقه من فقدان بعض المعلومات المهمة حول المنشآت النووية الإيرانية، داعيا إلى الإسراع في تركيب الكاميرات.



وأوضح أن الولايات المتحدة لم تعترض على اتفاق الوكالة مع إيران بشأن كاميرات المراقبة.



وأشار إلى أن "كاميرات الوكالة في منشأة كرج النووية الإيرانية تعرضت للضرر".



وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو.



وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم. وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.



وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.