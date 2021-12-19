محافظ سوهاج يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مشروعات الدعم الفني للمياه

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يضم "كاثلين كيريش" المسؤول الهندسي ومسؤول تكامل المناخ بالوكالة، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وصفاء داوود مساعد إدارة المشاريع بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج، بالوفد متمنيا لهم زيارة سعيدة وموفقة بسوهاج، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروع التحول الرقمي للقطاع، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وفرت الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت مشروعات مياه شرب وصرف صحى ودعم مؤسسي بقيمة تخطت ١٥٠ مليون جنيه، تمثلت في محطتي معالجة الحديد والمنجنيز بـ"جزيرة شندويل، ونجع العرايا بمركز سوهاج"، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بـ"نجع الهريف بمركز ساقلتة"، ومشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرى "بنجا، وبنهو، وبني عمار، وحمودة"، بمركز طهطا، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما، والذي تم تنفيذه لخدمة ٢٢ ألف نسمة بالقرية.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى توفير الأجهزة والمعدات للقطاع التجاري والمالي والتخطيط والمشروعات، وكذلك مشروع برنامج الحلول المتكاملة للمياه.

وأكد أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي قرية "الشوكا " بقيمة ٤.٥ مليون دولار، والذي يضم محطة رفع، وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو مترا، و٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة.