صلاح يتحدي كين في التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وتوتنهام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ستاد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات لملاحقة مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج، بينما يهدف توتنهام لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبي للمسابقة.

ووفقًا لموقع «هو سكورد» العالمي، من المتوقع أن يدخل كلا الفريقين بتشكيل مكون من:

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لتوتنهام:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، داير، سانشيز.

خط اللوسط: ريجليون، هويبرج، وينكز، تانجانجا.

خط الهجوم: لو سيلسو، بيرجوين، كين.