آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرات ضد تدابير كورونا في ألمانيا

خرج معارضو تدابير مكافحة فيروس كورونا المعمول بها في جميع أنحاء ألمانيا مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن اليوم السبت، بينما تشكلت احتجاجات مضادة في العديد من الأماكن.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة هامبورج الساحلية بشمال البلاد . ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي!".

وتجري حاليا مناقشة في ألمانيا بشأن التطعيم الإلزامي لفئات معينة.

ودعا المنظمون المشاركين مرارا إلى البقاء سلميين وارتداء الأقنعة الواقية. ومنذ يوم الجمعة، تم تطبيق لائحة فى المدينة الساحلية تقضي بوجوب ارتداء اقنعة فى المظاهرات .

وكان الآلاف من معارضى التطعيم قد نزلوا بالفعل الى الشوارع فى هامبورج فى أول عطلتين لنهاية الأسبوع في كانون أول/ديسمبر .

وعلى الرغم من الحظر المفروض على مظاهرة مقررة في برلين، تجمع عدد من الأشخاص عند بوابة براندنبورج التاريخية في العاصمة.

وكان قد تم الإعلان في الأصل عن مسيرة لألفي شخص من بوابة براندنبورج عبر الحي الحكومي.

وذكرت الشرطة أنه تم تفريق مسيرة احتجاج خرج فيها آلاف الأشخاص إلى الشوارع فى مدينة كوتبوس شرقي البلاد فى ولاية براندنبرج في المساء بسبب وجود عدد كبير جدا من المشاركين .

وقال متحدث باسم الشرطة " لقد وجدنا الكثير من الانتهاكات لمتطلبات ارتداء الأقنعة في المسيرة" . ويقدر عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة آلاف شخص.

كما تجمع حوالى 1900 شخص في وسط مدينة شفيرن شمال ألمانيا في تظاهرة، طبقا للشرطة، في حين تحدث المنظمون عن مشاركة 2300 شخص.