محافظ بورسعيد يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بمركز طب أسرة العرب، ومركز طب أسرة بنطاق حى المناخ، بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وقام المحافظ، بتوزيع الألعاب على الأطفال خلال تعاطيهم جرعة التطعيم، كما تابع الإجراءات المتبعة لتطعيم الأطفال، موجها بالتيسير على المواطنين خلال تطعيم الأطفال، واتخاذ التدابير الاحترازية حرصا على السلامة العامة.

وتنطلق الحملة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتطعيم عمر يوم حتى خمس سنوات وتستمر لمده أربعة أيام، حيث أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من الفئة العمرية من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بالمراكز والوحدات الصحية والمستهدف للمحافظة هو 109.740 طفل سيتم تطعيمهم بواسطة 350 فريق طبي.