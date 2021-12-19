قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مشروعات المحافظة تحظى باهتمام على مستوى عالٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدً أن الرئيس السيسي مهتم بكل القطاعات والمشروعات القومية الكبرى المنفذة على أرض أسوان.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن كل مشروعات المحافظة مثل «حياة كريمة» تحظى بمتابعة دورية من الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفًا الأمر بأنه «شيء مشرف».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع حجمًا كبيرًا من المشروعات على أرض الواقع والمخطط لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن اهتمام رئيس الوزراء بزيارة المشروعات المقرر افتتاحها يمنح حافزًا كبيرًا للعاملين على أرض الواقع ويشعرهم بمدى أهمية العمل الذي يقومون به.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في محافظة أسوان؛ في إطار متابعته للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، استعدادا للافتتاحات الرئاسية المرتقبة لهذه المشروعات، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد مدبولي أعمال تطوير الكورنيش بمدينة أسوان الجديدة، مشيدا بمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي، التي قام بها نهاية الشهر الماضي للمحافظة، أعطت دفعة قوية لمعدلات إنجاز المشروعات بالمحافظة، مجددا التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات التي تخدم أهالينا في الصعيد في مختلف المجالات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".