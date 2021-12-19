فاوتشي: لم نتوقع حجم التحورات داخل أوميكرون

قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إنه بينما توقع المسؤولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإنهم لم يتوقعوا حجم التحورات داخل أوميكرون.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، عن فاوتشي قوله: "لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة. أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا".

وأضاف: "لقد ظهر نوعا ما من العدم، حيث يوجد فيروس به 50 طفرة، 30 منها في البروتين الشائك و 10 أو 12 منها في مجال ربط المستقبلات. أعني بالنسبة لي، هذا حقا غير مسبوق".

ومع ذلك، أشار فاوتشي إلى أنه إذا تم منح الفيروس وقتا كافيا للتكاثر، فسوف يتحور ويمكن في بعض الأحيان إنشاء سلالات جديدة، كما هو الحال في حالة السلالة دلتا.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس "إن أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، تم رصده رسميا في 89 دولة. وقد تم اكتشافه رسميا في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الشهر، ويسارع العلماء الآن لمعرفة المزيد عن السلالة، بما في ذلك مدى خطورته".

وشدد فاوتشي اليوم الأحد على أن الأمريكيين بحاجة إلى التطعيم، أو الحصول على جرعات معززة إذا كانوا مؤهلين.