موريتانيا تدعو الدول العربية لدعم تسجيل المحاظر على لائحة التراث الإنساني العالمي

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دعا وزير الثقافة الموريتاني المختار ولد داهي اليوم الأحد الدول العربية لدعم مساعي بلاده لتسجيل " المحاظر" على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو) .

والمحاظر هي جامعات صحراوية متنقلة تدرس اللغة العربية والعلوم الشرعية والفقه وحفظ القرآن عُرف بها الموريتانيون القدامى " الشناقطة" و لا تزال صامدة رغم عاديات الزمن والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والغزو الثقافي القادم من الخارج وإنشاء جامعات عصرية في موريتانيا.

جاءت دعوة الوزير الموريتاني لدعم ملف بلاده الرامي إلى تسجيل المحظرة على لائحة تراث الانسانية،في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في دبي بالإمارات.